Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

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Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı makaron operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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