Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan çok sayıda şüpheliyi belirledi. Harekete geçen ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi. 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda; 115 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-07-05 14:59:48



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