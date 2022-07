Sancaktepe’de yaşam başladı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Türkiye’de örnek olacak projelerden birisiydi”

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde İbrahimli 2’nin ardından Sancaktepe’de de hayat başladı. Bölgede incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Türkiye’de belki de örnek olacak projelerden birisiydi. 12 milyon metrekare alanın tamamı tek bir uygulamayla herkese eşit nimet, eşit külfet noktasında yapıp bitirdiğimiz bir alandır. İdeal bir planlamayla yapılan bu bölgede yaşam başladı” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir imar uygulaması projesini başarıyla sonuçlandırdı. Aynı anda hem imar hem de altyapı çalışmaları yürütülen Sancaktepe’de yol açma çalışmaları tamamlandı, açılan yolların bir bölümü asfaltlandı.



Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte alanda incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, alanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Alanla ilgili açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bölgedeki tüm yolların açıldığını ve kotlarının verildiğini söyledi. Bölgede ana arteri oluşturan yolda kot farkından kaynaklı revizyon çalışması gerçekleştirdiklerini, şu an yol konusu dahil hiçbir problem kalmadığını belirten Başkan Fadıloğlu, alanın her noktasında ruhsat verebilecek durumda olduklarını kaydetti.



“İdeal bir planlamayla yapılan bu bölgede yaşam başladı”

Bölgede yapılaşmanın başladığı bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Sancaktepe bölgesindeyiz. Türkiye’de örnek olacak projelerden birisiydi. Bundan yaklaşık 5 yıl önce başlatmış olduğumuz çalışmada, İbrahimli 2 ve Sancaktepe bölgesinde, 12 milyon metrekare alanın tamamı tek bir uygulamayla herkese eşit nimet, eşit külfet noktasında yapıp bitirdiğimiz bir alandır. Bu bölgelerde ebatları ne olursa olsun tüm yolları açıldı ve kırmızı kodları verildi. Altyapı kuruluşlarıyla birlikte koordinasyon neticesinde belirli zaman aralıklarında belirli bölgelere ruhsat verildi, şimdi de çok şükür her noktasına ruhsat verebilecek durumdayız. Ancak bu bölgede ana arteri oluşturan yolda çalışmalarımızı devam ettirirken, İpekyolu’nda bir çalışma vardı. O çalışma esnasında alternatif yol olarak düşünülünce, buradaki yolun kotu tam oturtturulmamıştı. İleriye yönelik sıkıntı yaşanmaması adına kot farklılıklarını gidermek için yeniden bir revizyona girdik. Şu anda herhangi bir ölü alan kalmadı. Gayet rahat, trafik güvenliğini sağlayabilecek şekilde bir aks oluşturduk. Yine yan yol bağlantılarını da ona uygun olarak yapıyoruz. İdeal bir planlamayla yapılan bu bölgede yaşam başladı. Kademeli olarak inşaat çalışmaları devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi’ne de giden bir aks üzerinde olması nedeniyle yoğun bir alan. Bu yolunda özellikle trafik kazalarına sebebiyet vermemesi adına düzenlenmesi gerekiyordu. Şu anda kot çalışmaları tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de asfalt çalışmaları da tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulacak. Şu anda servis yolundan hizmet veriyoruz. Ben tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.