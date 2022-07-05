Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona erdirdi Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü: “Yemek yardımı affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun”

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BemBirSen tarafından uzun uğraşlar sonucu yemek yardımı ödemelerinden dolayı çıkarılan zimmetler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen önerge ile affedildi. BemBirSen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü, “Yemek yardımı affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan BemBirSen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü, “Patenti BemBirSen’de olan Sosyal Denge Sözleşmelerimiz ile Yerel Yönetim Memurlarımıza ödenen yemek yardımlarına çıkarılan zimmetler, verdiğimiz mücadele neticesinde TBMM Başkanlığına sunulan ve Genel Kurul’da kabul edilen önerge ile affedildi. Söz konusu zimmetlere ilişkin hali hazırda devam eden idari, mali yargılama ve tatbikatlarında yapılamayacağının ve başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağının belirtildiği düzenleme ile Yerel Yönetim Memurlarımıza ödenen yemek yardımına ilişkin çıkarılan zimmetler BemBirSen’in çalışmaları sonucu tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Yemek Yardımı Affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun. Düzenlemenin hayata geçmesinde emeği olan MemurSen Genel Başkanımız Ali Yalçın’a, Genel Başkanımız Levent Uslu’ya, Sayın Milletvekillerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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