Her hafta farklı bir doktor görev yapacak

Kadın doğum uzmanı bulunmayan Gaziantep'in Araban ilçesinde doktor ihtiyacı, Gaziantep il merkezinden her hafta görevlendirilen ayrı doktor ile giderildi.

Araban ilçesinin tek hastanesi olan Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum uzmanı doktoru ihtiyacı, Gaziantep il merkezi ve ilçelerden her hafta bir kadın doğum uzmanı doktoru görevlendirilmesiyle giderildi. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçici olarak görevlendirilecek kadın doğum uzmanı haftanın 5 günü ilçede görev yapacak.

İlçede kadın doğum uzmanı doktorunun göreve başladığı müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, ''Kadın Doğum Uzmanımız haftanın 5 günü Devlet Hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca renkli ultrason hizmetimizde olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın bilgisine. İlçemize hayırlı olsun''

ifadelerini kullandı.

Kaymakam Sevgili, İHA'ya yaptığı açıklamada ise ''Haftanın 5 günü ilçemizde Kadın Doğum Uzmanı Doktorumuz ilçemizde görevlendirmeyle hizmet verecektir. Önümüzdeki doktor atamaları süresine kadar her hafta bir kadın doğum uzmanı doktoru ilçemizde görevlendirmeyle hizmet verecek. Araban İlçe Devlet Hastanemize kadrolu kadın doğum uzmanı doktorun atanmasının yapılması için AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan’ın da yoğun girişimleri sonuç verdi. Atama döneminde ise ilçeye kadrolu kadın doğum uzmanı doktoru atanması için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağız'' diye konuştu.

