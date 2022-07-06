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Güneydoğulu hububat ihracatçıları sektörlerle buluşuyor Makarna sektörünün İhracattaki Sorunları GAİB’te masaya yatırıldı Türkiye Dünya Makarna İhracatında İkinci, Üretiminde Üçüncü Sırada AB Kotası ve ABD Anti Damping Vergisi Makarnacıların En Önemli Sorunları Güneydoğulu İhracatçılar Pazar Çeşitliliğini Arttırarak Yeni Pazarlarda Büyümek İstiyor

İHA

Güneydoğulu hububat ihracatçıları sektörlerle buluşuyor Makarna sektörünün İhracattaki Sorunları GAİB’te masaya yatırıldı Türkiye Dünya Makarna İhracatında İkinci, Üretiminde Üçüncü Sırada AB Kotası ve ABD Anti Damping Vergisi Makarnacıların En Önemli Sorunları Güneydoğulu İhracatçılar Pazar Çeşitliliğini Arttırarak Yeni Pazarlarda Büyümek İstiyor

Güneydoğulu hububat ihracatçıları, ''Sektörlerimizle Buluşuyoruz'' proje ile üretici sektörlerle bir araya geliyor. Üretimde gerekse ihracatta karşılaşılan sorunların masaya yatırılacağı toplantıların ilki GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi.
Sürdürülebilir kesintisiz ihracat için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümü için geliştirdikleri projeleri hayata geçiriyor. “Sektörlerimizle Buluşuyoruz” sloganıyla hayata geçirilen projenin ilk toplantısı makarna üreticileriyle GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları, makarna üreticilerinin sorunlarını dinledi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen ve makarna üreticileri katıldı.
''Türkiye dünya makarna ihracatında ikinci, üretiminde üçüncü sırada''
Dünya’da makarna üretiminde dünya üçüncülüğü sırasında Türkiye’nin yer aldığını ifade eden Başkan Kadooğlu makarna ihracatında ise Türkiye’nin dünya genelinde dünya ikincisi olduğuna dikkat çekerek “Makarna sektörü ihracatımızın ana ürünlerinin başında geliyor. Bölgemizden 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz ürün bazlı ihracatta makarna ilk sırada yer alırken Türkiye genelindeki ürün bazlı ihracatta ise makarna beşinci sırada yer almaktadır. 2021 yılında Türkiye genelinden toplam 780 milyon 228 bin dolarlık makarna ihracatına imza atılırken bu rakamın 588 milyon 118 bin dolarlık bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık sürecinde ise bölgemizden 330 milyon 206 bin dolarlık Türkiye genelinde ise 469 milyon 836 bin dolarlık makarna ihracatına imza atmıştır. Elbette Türkiye’nin ihracattaki en önemli ürünleri arasında yer alan makarna sektörünün ihracatta karşılaştığı çok ciddi sorunlar bulunuyor. Bizler ihracatçı birlikleri olarak bu sektörümüzün gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada karşılaştığı sorunları çözebilmek için üreticilerimizle bir araya gelip onları dinliyor, çözülebilir sorunları için ortak akılla hareket ederek gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
''Makarnacılar sorunları GAİB’le ortak çözülecek''
Sektörlerimizle Buluşuyoruz projesinde ilk toplantıyı GAİB hizmet binasında gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri sektörün sorunlarını makarna üreticilerinden dinlediler. Celal Kadooğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları Mesut Acar ve Kemal Çakmak İle Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Sayın, Ali Çoban, Seyyid Yusuf Akan, Abdulkadir Ercan, Fatih Hazır ve Gaib Genel Sekreteri Bülent Kayalı ile Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen yanı sıra makarna sektöründen önemli isimler katıldı. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen toplantıda sorunları dile getirerek “Türkiye sahip olduğu yüksek üretim tesisleriyle dünya makarna ihracatında ikinci sırada, üretimde ise üçüncü sırada yer alıyor. Türk makarnası dünya genelinde nihai tüketici tarafından beğeniyle tüketiliyor. Bu anlamda Türk makarnasına olan talep çok yüksek. Modern tesislere sahip olan makarna üreticilerimizin kullandığı yüksek teknoloji ve dünya standartlarında ki üretimi bu sektörün uluslararası pazarlarda büyük ilgi görmesini sağlıyor” dedi.

AB kotası ve ABD anti damping vergisi
Makarna ihracatçılarının sorunları hakkında da bilgiler veren Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, en önemli sorunların ise AB kotası ve ABD anti damping vergisi olduğunu belirterek, ''Şu anda makarna ihracatında karşılaştığımız en önemli sorunların başında AB ülkelerinin uyguladığı kota ve ABD’nin makarnaya yönelik uyguladığı antidamping vergisi makarna sektörünün ihracatımızı olumsuz etkilemesine neden oluyor. Gerek AB ülkelerinin uyguladığı kota gerekse ABD’nin uyguladığı anti damping vergisi uygulaması Türk makarna sektörünün önündeki en önemli engel. Bugün Celal Kadooğlu başkanlığında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla sektörümüzün sorunlarını ele aldık. Bunun için özellikle Sayın Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Sorunlarımızın çözümü için ortak akılla çalışmaya, birlikte hareket ederek gerek ilgili bakanlıklarımızla gerekse uluslararası arenalarda ortak hareket etmeye başlayacağız” dedi.

Yoğun temaslar devam edecek
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu’da toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede “Türkiye’nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan makarnanın 2021 verilerine göre toplam ihracatı 780 milyon 228 bin dolardır. Türkiye bu anlamda sahip olduğu modern üretim tesisleri ve üretimde kullanılan birinci sınıf hammaddeleriyle dünyanın tüketimde beğenisini kazanmış ve birçok ülke tarafından yoğun taleple karşılaşmaktadır. Ancak Türk makarna sektörünün ana pazarları arasında yer alan AB ülkeleri makarnamıza yönelik kota uygulaması yapmaktadır. 20 bin ton makarna kotası bu anlamda Türk makarnasının AB ülkelerinde istenen ölçüde pazarlarda yer almasına engeldir. Bizler bu konuyu makarna üreticilerimizle ilgili platformlara taşıyarak AB’nin bu kotayı güncellemesi yönünde çalışmalar yürüteceğiz. Diğer önemli konulardan birisi olan ABD’nin anti damping vergi uygulaması da Türk makarnasının ABD pazarlarında yayılmasına önemli engellerin başında gelmektedir. Bu hususla ilgili olarak geçmişte yürütülen çalışmaları devam ettirecek, sorunun çözümü için gerek ilgili kurumlarla temaslarımızı arttıracağız” dedi.

''Yeni pazarlarda büyümek istiyoruz''
Avrupa Birliği ve Amerika dışında kalan diğer pazarlarda Türk makarna ihracatının arttırılmasına yönelik önemli projelere de imza atacaklarını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu “ABD ve AB dışındaki ülkeler ve kıtalarda yoğun bir tanıtım atağına geçmeyi planlıyoruz. Özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarıyla Uzakdoğu pazarları en önemli önceliğimiz arasında yer alacak. Yeni Pazar arayışlarımız bu kıtalarda ve ülkelerde yoğun bir şekilde devam edecek. Gerek ihracatçılarımızla gerekse makarna üreticilerimizle birlikte düzenleyeceğimiz alım heyetleri ve tanıtım çalışmalarının önümüzdeki süreçte bu sektörümüzün sorunlarının kısa bir sürede çözüme kavuşacağına inanıyorum” dedi.

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