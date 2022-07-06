Kaçakçılık operasyonu

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Gaziantep'te kaçak tütün mamülleri ve makaron gerçekleştirilen nefes operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından tütün mamülleri ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik nefes operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekipler yaptığı aramalarda ise 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

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