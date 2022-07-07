Yıldırım: ''Saç dökülmesi depresyona yol açabilir''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım: ''Saç dökülmesi depresyona yol açabilir''

İHA

Yıldırım: ''Saç dökülmesi depresyona yol açabilir''

Kuaför Erkan Yıldırım, kadın ve erkeklerin ortak problemi olan saç dökülmesi ve sebepleri hakkında bilgi verdi. Yıldırım, kadınlar için cazibe, erkekler için de güç unsuru olarak görülen saçların dökülmeye başlamasının, gençliğin ve çekiciliğin sonu olarak görüldüğünü kaydetti.
Kuaför Erkan Yıldırım, saç kaybının kimi zaman depresyona kadar uzanabilen duygusal etkilere yol açabildiğini, böyle durumlarda psikolojik destek almak gerektiğini söyledi. Saç dökülmesinin aslında doğal bir süreç olduğunu ve her yaşta herkesin başına gelebileceğini dile getiren kuaför Erkan Yıldırım şöyle konuştu:
“Saç dökülmesi, hem erkeklerin hem de kadınların yaşayabileceği doğal bir süreç. Ancak tabii erkekler bu durumla kadınlara oranla daha sık karşılaşıyor. Saç, sadece başımızı örten kıllardan ibaret değil. Sosyolojik ve psikolojik etkileri var. Kimliğimizi, sosyal statümüzü, yaşımızı saçlarımızdan anlamak mümkün. Ve bedenimizin en temel parçalarından biri. En önemli aksesuarımız. Dolayısıyla saçın dökülmeye başlaması kişide bazı duygusal etkilere neden olur. Kadın ya da erkek fark etmez, kişi bu etkilerle kimi zaman baş etmekte zorlanabilir.”

''Saç kaybı depresyonu, depresyon da saç kaybını tetikliyor''
Saçların kadınlar için cazibe simgesi, erkekler için de güç belirtisi olarak görülebildiğini belirten Erkan Yıldırım, “Bazı kişilerde psikolojik durum saç dökülmesine yol açar. Bazılarında da saç dökülmesi psikolojiyi olumsuz etkiler. Doktorlar, uzun süren kaygı bozukluklarının saç dökülmesine yol açabildiğini söylüyor. Bu, depresyon hastaları için de geçerli. Kendilerini mutsuz hisseden depresyon hastalarında saç kayıpları görülebiliyor. Aynı şekilde saç kayıpları da kişileri depresyona sürükleyebiliyor. Yani saç kaybı depresyonu, depresyon da saç kaybını tetikliyor” dedi.

''Özgüven kaybına yol açabilir''
Saçların dökülmeye başlamasının, gençliğin ve çekiciliğin sonu olarak görüldüğüne dikkat çeken Erkan Yıldırım, özgüven kaybına yol açan bu süreç nedeniyle bir uzmandan yardım almanın faydalı olabileceğini belirterek, “Saç kaybı, özgüven kaybına yol açabiliyor. Saçları dökülmeye başlayan kişi, sosyal ortamlara katılmaktan kaçınmaya başlayabiliyor. Genellikle kadınlar bu durumu saklamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ben salonuma gelen misafirlerim arasında bu konuda büyük sıkıntılar yaşayanları fark ettiğimde genellikle psikolojik destek almalarını öneriyorum. Çünkü bu süreci yönetmekte zorlananlar, depresyona kadar uzanabilen bir psikolojik çöküntü içine giriyor. Oysa saç dökülmesi dünyanın sonu değil, çünkü hayatı riske edecek bir sorun değil ve kişilerin hayatını bu denli etkilememeli'' ifadelerini kullandı.

''Sebebini bulmak için dermatolog ile görüşün''
Saç dökülmesiyle yeni tanışanlara önerilerde bulunan Erkan Yıldırım, ''Öncelikle saçın neden döküldüğünü, bu sürecin sebebini anlamalısınız. Bunun için bir dermatologla görüşebilirsiniz. Doktorun uygun göreceği bir tedavi süreciyle saç kaybını engelleyebilir ya da süreci yavaşlatabilirsiniz. Kuaförünüzle de bu konu hakkında konuşup saç sağlığınızı korumanızı sağlayacak uygulamalar yaptırabilirsiniz. Tekrar etmekte fayda var; eğer psikolojinizin bu durumdan olumsuz etkilendiğini düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan psikolojik destek almalısınız'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marko Jevtovic Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Marko Jevtovic Gaziantep FK'da
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katil zanlısına müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Boğazı kesilerek öldürülen kadının katil zanlısına ...
Şahinbey'de kurban bayramı öncesinde poşet dağıtılacak
YEREL HABERLER Şahinbey'de kurban bayramı öncesinde poşet ...
Kalp kapağı ameliyatsız yöntemle onarıldı
YEREL HABERLER Kalp kapağı ameliyatsız yöntemle onarıldı
Gaziantep'te toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz ...
Kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Kaçakçılık operasyonu
Şehitkamil’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Şehitkamil’de kurban satış ve kesim yerleri ...
Spora başlayan miniklere tematik eğitim
YEREL HABERLER Spora başlayan miniklere tematik eğitim
Yüksek Lisans öğrencilerinin eserleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Yüksek Lisans öğrencilerinin eserleri görücüye çıktı
Güneydoğulu hububat ihracatçıları sektörlerle buluşuyor Makarna sektörünün İhracattaki Sorunları GAİB’te masaya yatırıldı Türkiye Dünya Makarna İhracatında İkinci, Üretiminde Üçüncü Sırada AB Kotası ve ABD Anti Damping Vergisi Makarnacıların En Önemli Sorunları Güneydoğulu İhracatçılar Pazar Çeşitliliğini Arttırarak Yeni Pazarlarda Büyümek İstiyor
YEREL HABERLER Güneydoğulu hububat ihracatçıları sektörlerle ...
5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER 5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı
Molozların altında sıkışan yavru köpekleri ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Molozların altında sıkışan yavru köpekleri ekipler ...
Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
Her hafta farklı bir doktor görev yapacak
YEREL HABERLER Her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona erdirdi Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü: “Yemek yardımı affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona ...
Sancaktepe’de yaşam başladı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Türkiye’de örnek olacak projelerden birisiydi”
YEREL HABERLER Sancaktepe’de yaşam başladı Şehitkamil Belediye ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu; 18 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu; 18 gözaltı
Umut Evi’nde moral konseri
YEREL HABERLER Umut Evi’nde moral konseri
Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi
Gaziantep’te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır 153 hattına gelen ihbarlar değerlendirilecek, dron destekli hizmet verilecek
YEREL HABERLER Gaziantep’te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır 153 ...
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Sanko Üniversitesi'ne turuncu bayrak Rektör Prof. Dr. Dağlı: ''Öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunuyoruz''
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi'ne turuncu bayrak Rektör Prof. Dr. ...
Gaziantep'te belediye işçilerine bayram müjdesi Şahin: ''Bayram ikramiyesini yüzde 100 artış ile 3 bine çıkarmayı uygun gördük''
YEREL HABERLER Gaziantep'te belediye işçilerine bayram ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.