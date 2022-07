Rektör Hatipoğlu’ndan Kurban Bayramı kutlaması

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Hatipoğlu, mesajında, 'Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamt ediyorum” ifadelerini kullandı

Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine, tüm insanlığa barış getirmesini dileyen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Kurban Bayramı, dayanışmanın en büyük örneğidir. Yoksullara el uzatıldığı; ekmeğin paylaşıldığı; gönüllerin tamir edildiğini bu bayram bir kez daha birlik ve beraberliğimizin; dayanışmamızın mutluluğunu, huzurunu yaşayacağız. Sevgi, saygı, sevinç, kardeşlik ve paylaşma gibi kavramları içeren bayramlar, manevi tarafımızı kuvvetlendiren, olumlu bir toplumsal bakış kazandıran, birbirimizi anlamamıza, bağışlamamıza ve kenetlenmemize vesile olan özel günlerdir. Böylesi özel günleri iyi değerlendirmeli, günlük yaşantımızda her an gerçekleştiremediğimiz eş, dost, aile ziyaretlerini yerine getirmeli, kırgınlıkları unutmalı, özellikle büyüklerimizin gönlünü ve hayır dualarını almalı, çocuklarımızı sevindirmeliyiz. Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, huzur evinde barınan yaşlılarımızı ve yetiştirme yurtlarında kalan yavrularımızı ziyaret ederek, onlara el uzatarak bu hayatta yalnız olmadıklarını hissettirmek, hepimiz için bir insanlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramı’nın milletimize ve ülkemize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Kestiğiniz kurbanlar ve gönülden ettiğiniz dualar kabul olsun'' ifadelerine yer verdi.

