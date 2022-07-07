Gaziantep'te kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Bayramın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte kurban pazarları ve kesim yerlerinde hava şartlarına bağlı olarak sinek ve haşerelerde artışı önlemek ve halk sağlığını ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilaçlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Gaziantep Valiliği’nin, ilçe belediyeleriyle birlikte belirlediği kurban satış ve kesim alanlarında, 50 araç ve 124 personelden oluşan 50 ekip, bayram boyunca görev yapacak.

Ekiplerin düzenli aralıklarla yaptığı ilaçlamalarının yanı sıra satış ve kesim yerlerine monte elen sarı ilaçlı tabakalar aracılığıyla da buralardaki karasinek popülasyonu kontrol altında tutulmaya çalışılıyor.

''Amacımız hijyenik ortamlarda bayram yaşatmak''

Yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen ve konu hakkında açıklamada bulunan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, kent genelinde halkın rahat ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Kurban satış ve kesim alanlarında haşereyle mücadele çalışmalarını arttırarak devam ettirdiklerini ifade eden Tolay, şunları kaydetti:

“Kurban satış yerlerinde yoğunluk artmaya başlıyor. Vatandaşların hastalanmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mücadelemiz başladı ve devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep’te gereken ilaçlama çalışmalarını yerine getiriyoruz, ilçe belediyelerindeki ilgili müdürlüklerle de koordinasyon içerisindeyiz. Amacımız hijyenik ortamlarda vatandaşımızın rahat bir şekilde bayramı yaşamaları. Sineklerle mücadelede kurbanlık hayvanların gelmesiyle artışların olabileceğini ön görerek arkadaşlarımız ara vermeden çalışıyor.”

''Mücadeleyi biz veriyoruz''

Tolay, vatandaşların çevre temizliğine dikkat etmesi gerektiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızdan, kurbanlarını belediyeler tarafından belirlenen ve valiliğin izin verdiği alanlarda kesmelerini istiyoruz. Kaçak olarak başka yerlerde kesim yapmak, hastalık yönünden bir ortam oluşturuyor. Çeşitli bakteri ve virüslerin üreme ortamına sebebiyet veriyor, bir yandan da karasinek ve sivrisinekler için iyi bir üreme yeri oluyor. Vatandaşların kurban kesim yerlerinden kurbanlıklarını temin etmeleri, kaçak kesim yaptırmayıp gerekli tedbirlerin alındığı yerlerde kesim yapmaları gerekiyor. Kurban atıkları ve rast gele atılan çöpler insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Vatandaşlarımızın çevre temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Burada aşırı derecede kirlilik yanında kokular da ortaya çıkıyor. Mücadeleyi biz veriyoruz vatandaşlarımızın da tedbirlerini almasını istiyoruz.”

''Haşere ile mücadeleyi sürdürmek gerekiyor''

İlaçlama ekiplerinin çalışmaların 24 saat devam ettiğinin altını çizen Tolay, “Köylerde de haşere ve sineklere karşı da mücadele veriyoruz. Gübreli, çamurlu, sulak alanlarda sinekler çok çabuk üreyebiliyor. Dolayısıyla etrafımızı temiz tutarken sulama alanlarında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gübreli alanlarda dikkatli olmaları, hayvan pisliklerini ortaya bırakmamaları gerekiyor. Kurban Bayramı sonrası salça dönemi başlıyor. Gelen şikayetler anında bertaraf ediliyor. Hem insan sağlığını korumalı hem de haşereyle mücadeleyi etkin sürdürmeliyiz'' dedi.

''Ekiplerimiz halkımızı mutlu etmek için hassasiyet gösteriyorlar''

Alanda incelemelere çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ünal Uslu ise “Gerek ilçe belediyelerinin gerekse büyükşehirin aldığı tedbirler, kurban satıcıları ve vatandaşlar için çok iyi düşünülmüş. Bunun için emeği geçenlere teşekkür ederim. Sahada gördüğümüz ilaçlama ekiplerimiz ve zabıtalarımız halkımızı mutlu etmek için hassasiyet gösteriyorlar” dedi. Kurban pazarının kurulduğu mahallelerden biri olan Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Cuma Kurtoğlu da, belediyenin yürüttüğü ilaçlama çalışmaları sonucunda rahat bir yaz sezonu yaşandığını belirterek, ekiplerin organizasyonundan ve çalışmaların başarısından bahsetti.

Kurtoğlu vatandaşlardan olumsuz bir şikayet almadığını ve ilaçlama taleplerinin vaktinde karşılandığını da ifade etti.

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