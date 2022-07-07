Gaziantep’te 61 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı Operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Gaziantep’te son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 61 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran6 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda kaçakçılık operasyonu yaptı. Çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 234 bin 400 adet boş makaron, 45 bin 200 adet dolu makaron, 41 bin 48 adet gümrük kaçağı sigara, 3 bin 336 adet tarihi eser, 90 litre etil alkol, 30 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tüfek, 32 adet şarjör ve 628 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonrasında 61 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 61 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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