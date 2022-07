GAÜN Tıp’tan sağlık ordusuna 261 hekim

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 261 Doktor, ‘Hipokrat Yemini’ ederek hekimliğe ilk adımlarını attı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, son dönemlerde sağlıkta alanında yaşanan şiddet olaylarını sert bir dille eleştirerek, “Kendi hayatını insanı yaşatmaya adamış olan bir meslek gurubunun mensubu olarak her türlü şiddeti kınıyoruz, karşıyız ve karşı durmaya da devam edeceğiz” dedi.



Prof. Dr. Balat, tıp mesleğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında genç mezunlara tavsiyelerde bulunarak, “İnsan bedenine dokunma yetkisi olan tek meslek grubu olduğunuzu, hastalar için umut ışığı olduğunuzu hep hatırlayın. Mesleğinizin bu ayrıcalıklarını bilerek, Sokrates'in belirttiği dört niteliği edinin, nezaketle dinleyin, akıllıca konuşun, dikkatlice düşünün ve tarafsızca karar verin. Bilge hekim olun. Hastalarınızın bedenini iyileştirirken ruhlarına da hitap etmeniz gerektiğini her zaman hatırlayın. Denilir ki dozu artırıldığında yan etkisi olmayan iki şey ilgi ve sevgidir. Hastalarınızdan ilgi ve sevgiyi eksik etmeyin. Sizi yetiştirenlerin ihtiyacınız olduğunda yanınızda olacağını bilin” ifadelerini kullandı.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel ise, “Özellikle son yıllarda mezunlarımızın her geçen gün artan sayıda yurtdışında çalışmayı tercih etmeleri bizleri üzmektedir. Sevgili genç hekimlerimiz sizler bu ülkenin evlatlarısınız ülkemizin kıymetli değerlerisiniz, sizler el ele vererek her türlü güçlüğün üstesinden gelebilir sorunlarımızı çözebilirsiniz. Ben buna inanıyorum ve sizlerin de bu inançla ülkemize hizmet etmenizi temenni ediyorum. Yarın ülkemizin birçok bölgesinde hekim olarak çalışmaya başlayacaksınız. Yolunuzu hep bilimin ışığı aydınlatsın. Sizler Atatürk ilkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine her zaman sahip çıkınız. İnsanları seviniz, saygı gösteriniz, vicdanlı olunuz. Mezunlarımız olarak birbirinizi bırakmayınız” ifadelerine yer verdi.



Mezunlar adına konuşan Yakup Bora Pektaş, “6 yıldır dirsek çürüttüğümüz yerden mezun oluyoruz. Hocalarımızın bizlere yol gösteren değerli nasihatleriyle ülkemizin sağlık ordusuna hekim olarak katılıyoruz. Karışılacağımız ilk hastanın heyecanını ve tedirginliğinde yaşıyoruz. “Önce zarar verme" ilkesini benimsemek istiyoruz ama hekim ile hastasını karşı karşıya getiren bu sistemde bunun zor olacağını da biliyoruz” şeklinde konuştu.



Bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere plaketlerinin verilmesiyle sona eren mezuniyet töreni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın öğrencilere ‘Hipokrat Yemini’ ettirmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

