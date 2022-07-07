OSB Başkanı Şimşek’ten bayram mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Bayram sevgidir, barıştır, paylaşmaktır” dedi.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Şimşek, “Gerek milli bayramlarımız gerekse de dini bayramlarımız toplumun fertlerini birbirini yakınlaştıran, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, kısacası bizi biz yapan anlamlı günlerimizdir. Birlik ve beraberliğimize, huzurumuza ve toplumsal barışa önemli katkısı bulanan bayramlar, millet olma bilincini de güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, mesajının devamında, “Bayram, sevgidir, barıştır, kardeşliktir, paylaşmaktır. Kurban Bayramı'nda her türlü dargınlığı ve kırgınlığı unutmak, dostluk ve hoşgörü duygularını güçlendirmek, sevinç ve mutluluğun dalga dalga toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak, aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, yaşlıları, hastaları, dostlarımızı ziyaret ederek dualarını almak, yardımlaşma ve dayanışmayı en üst düzeye çıkarmak hem inancımızın hem de kültürümüzün bir gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Bayramın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini, dünyada yaşanan savaşların, şiddettin, haksızlıkların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu özel günde ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” denildi.

Bayram dolayısıyla şehir dışına çıkacaklara da uyarıda bulunan Başkan Cengiz Şimşek, “Bayramı sevdikleriyle bir arada geçirmek ya da tatil yapmak amacıyla seyahat edecek olanların trafik kurallarına azami ölçüde dikkat etmelerini ve aşırı hızdan uzak durmalarını hatırlatarak, kazasız ve hayırlı yolculuklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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