GAHİB Başkanı Kaplan’dan Kurban Bayramı mesajı “Bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirir”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan mesajında, bayramların inancımızdaki yerine dikkat çekerek, “İslam âlemi olarak bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimizin bizlere bir nimeti olan bayramlar aynı zamanda, küskünlüklerin ve dargınlıkların giderildiği, sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların güçlendiği, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine yol açan müstesna günlerdir. Bayramın anlamına uygun kutlanması için öncelikle annebabalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret etmeli, hayır duasını almalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaplan, mesajında, “Maalesef kan ve gözyaşının, savaşların ve krizlerin eksik olmadığı bir ortamda Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Yüce Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Dünya genelinde yaşanan bu olumsuzluklar elbette ihracatımızı da etkiliyor. Ancak yaşanan sorunların geçici olduğunu düşünüyoruz. Morallerimizi bozmaya gerek yok. Biz ihracatçılar geçmişte çok daha büyük sıkıntıları aşmayı başardık. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın dünyaya huzur, barış ve kardeşliğin gelmesine vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim” ifadelerine yer verildi.

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