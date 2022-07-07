GTO başkanlarından bayram kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Kurban Bayramını bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Bayramlarda birlik ve beraberliğin getirdiği mutluluğun en özel şekliyle yaşandığını ve bu özel günlerin büyük bir heyecanla beklendiğini belirterek, Kurban Bayramı’nın huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan GTO başkanları, "Bayramlar, toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve farklı renklerin oluşturduğu ahengin en güzel örneğidir. Bu özel günlerde millet olarak birbirimize olan sevgimizin ve saygımızın ne denli yüksek olduğunu bir kez daha idrak ediyor, bu bilinci tüm yaşantımıza yaymaya çalışıyoruz” ifade etti.

Kurban Bayramı’nın ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu zorlu sürecin atlatılmasına, huzur ve refaha kavuşmaya vesile olması dileyen GTO başkanları, “Tüm dünya gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda çok zorlu günlerden geçiyor. Bizler de iş insanları olarak emektar çalışanlarımızla birlikte var gücümüzle bu zorlu sürecin atlatılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu süreçleri de aşacağımıza, daha huzurlu ve refah bir ortama kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti, “Bayramlar bizler ve tüm İslam âlemi için oldukça önemli, özel günlerdir. Bölüşmek, paylaşmak, ikramda bulunup, dar günde bir can suyu olmak bizlerin düsturudur. İnancımız ve kültürümüz gereği kardeşçe ve birlik içinde yaşamak olmazsa olmazımız. Her ne kadar dargınlıklarımız, küskünlüklerimiz ve ters düştüğümüz konular olsa da bir olmanın, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneği milletimizdir. Sahip olduğumuz bu eşsiz anlayış ve bilinç, sorunların üstesinden gelecek yegâne anahtardır. Ülke ve milletçe huzur dolu nice bayramlara ulaşmak temennisiyle tüm üyelerimizin, iş dünyamızın ve hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, iyilik ve mutluluk içinde geçmesini arzu ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.

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