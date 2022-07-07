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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

İHA

GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
GTB başkanları yayımladıkları mesajda, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, insanlar arasında sarsılmaz gönül köprüleri kuran müstesna günler olduğunu ifade etti. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Yüce dinimizin insanlığa en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı’na milletçe ulaşmanın sonsuz huzur ve manevi mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerdir. Hakk’a adanmanın ve teslimiyetin en güzel tecellisi olan ‘Kurban’, özü açısından insanlığı dostluk ve kardeşliğe davet eder, zorda kalmışa şefkat eli uzatma çağrısı yapar. Bu nedenle bayramlar, asırlar boyu en güzel hasletlerimizi ortaya koyduğumuz, bizleri millet olarak ruh ve inanç birlikteliğiyle saran en müstesna günlerimiz olmuştur. Günümüz dünyası gerek pandemiden kaynaklı gerekse de yaşanan savaşlar nedeniyle zor yıllar geçirmekte. Yaşam koşullarının küresel krizlere bağlı olarak giderek zorlaştığı bu dönemde, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi çok daha anlamlı bir şekilde öne çıkmakta. Bizler, her zaman mazlumun yanında olan, ihtiyaç sahibini gözeten, darda kalmışa yardım elini uzatan kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu bayramda, diğer geçmiş bayramlarda olduğu gibi, yine birbirimizi gözeterek, gönül kapılarımızı açarak, milletçe bayram sevincimizi ortak coşku içerisinde yaşayacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Unutmamalıyız ki, toplumları bir arada tutan ve bütünleştiren en önemli unsur aynı duyguları paylaştıkları ortak değerleridir. Bayram vesilesiyle yapılacak tüm ibadet, dua ve kesilen kurbanların, Allah katında makbul olması temennilerimizle, başta Gaziantepli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve esenlik dolu nice bayramlar diliyoruz. "

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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