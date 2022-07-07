Şahinbey Kurban Bayramı’na hazır

Şahinbey Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir şekilde kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini güvenle ve huzurla yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek, vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamladı. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürütecekleri çalışmada hedef; vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak. Vatandaşların ulaşabilecekleri kesim ve satış yerinin belirlenmesinin ardından çalışma yürüten ekipler hazırlıkları tamamladı.

“Vatandaşlarımızın huzuru için”

Şahinbey ilçesinde belirlenen kurban kesim ve satış noktasının temizliği konusunda çalışmaların tamamlandığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kurban Bayramı’na yaklaşıyoruz. Bayram öncesinde tüm birimlerimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladılar. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımızın hijyenik bir ortama sahip olmaları için temizlik ve bakım işlerini yaptılar. Bayram öncesinde 15 kurban kesim yerinin temizlik ve bakım işleri tamamlanmış oldu. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm birimlerimiz hazırlıklarını tamamladı. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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