Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi (2)

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

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OLAY ANI KAMERADA

Gaziantep'te E.A.´nın benzin döküp, cami kapısını ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde E.A.´nın elindeki benzini kapıya döküp çakmakla ateşe verdiği yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-07-07 18:45:57



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