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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'ten Konya'daki doktorun öldürülmesine tepki

İHA

Gaziantep'ten Konya'daki doktorun öldürülmesine tepki

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Konya’da görev yapan Uzman Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında katledilmesini kınayarak, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, yaptığı açıklamada Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın görevinin başında öldürüldüğü haberi üzerine büyük korku yaşadıklarını belirterek, “Sürekli uyarılarımıza, çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya’da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hayatının baharındayken bir caninin kurşunlarına hedef olan Uzman Doktor Ekrem Karakaya, görevi başında yani çalıştığı hastanede katledildi. Bir doktor, şifa dağıtılan bir merkezde yani hastanede hasta yakınlarının kurşunlarına hedef oluyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için gece gündüz demeden alın teri dökmenin karşılığı, can vermek oluyor” dedi.
Saldırıyı kınadıklarını belirten Arayıcı, "Artık can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz. Açıkça buradan bir defa daha deklare ediyoruz; sağlık emekçilerinin artık can güvenliği sağlansın. Aksi halde sağlık merkezlerinde hizmet sunmak mümkün olmayacaktır. Hekiminden hemşiresine sağlık çalışanlarının onlarca sorunu bulunuyor ancak hiçbiri can güvenliği kadar, sağlık merkezlerinde kol gezen şiddet kadar yakıcı değil" şeklinde konuştu.
Arayıcı, sağlık çalışanlarının görevi başında birçok tehdit, küfür ve saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, "Ekrem hoca örneğinde olduğu gibi bazen canımız yanıyor, ağlıyoruz. Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür, tehditlere maruz kalıyoruz. Bazen de sinip içe kapanıyoruz, meslekten soğuyoruz ve hatta çekip gidiyoruz. 'Başımıza ne zaman ne gelecek' diye endişeleniyor ve her daim korkuyoruz. Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim. Kaç canımız yitecek, nice canlarımız acıyacak. Ve ne zamana kadar korkuyla işimizi yapacağız" diye konuştu.
Arayıcı, 1 milyon 200 bin sağlık emekçisinin hastane ve sağlık merkezlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını istediğini belirterek, öldürülen Karakaya'ya rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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