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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Başkanı Kileci’den Kurban Bayramı kutlaması

İHA

GAİB Başkanı Kileci’den Kurban Bayramı kutlaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
İslam âleminin Kurban Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci,“Bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar; dayanışmamızda, yardımlaşmamızda ve paylaşımlarımızda toplum olarak hayatımızda önemli bir yere sahip. Kurban Bayramı ile paylaşmanın, yardımlaşmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlıyoruz. Bayramların ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanların değerini daha da iyi anladığımız dönemlerden geçiyoruz. Bu sebeple geleneklerimizin yaşatıldığı, çocukların ve yaşlıların mutlu edildiği bir bayram geçirmemizi ve her hanede bayram havasının hissedildiği güzel kalabalıklar ve mutlu çocukların olmasını temenni ediyorum. Milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın, dünya üzerindeki salgın hastalıkların ve savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyor; sağlık, bolluk ve mutluluk içinde hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı gönülden diliyorum” ifadelerini kullandı.

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