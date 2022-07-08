Gaziantep’te bayram öncesi havadan trafik denetimi Helikopter ihlali tespit etti ekipler cezayı kesti

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artıran jandarma ve polis ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı. Kural ihlali yaptığı helikopterden tespit edilen sürücülere yerdeki ekipler cezai işlem uyguladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yollarda artan trafik yoğunluğunu kontrol etmek ve vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için önlemlerini arttırdı. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak şekilde yürüttüğü denetimlere Adana Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan görevlendirilen helikopter de destek verdi. Trafikteki kural ihlallerini denetleyen ekipler trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere GaziantepAdıyaman Karayolu ve D850 Devlet Karayolu ile GaziantepOsmaniye TAG Otoyolunda havadan ve karadan eş zamanlı şekilde yürütülen trafik denetimlerinde kural ihlallerini tespit etti.



İhlaller havadan tespit edildi

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ile polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildirildi.

Helikopterle yapılan 2 saatlik havadan trafik denetimi sonucunda, bin 211 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kural ihlali yaptığı tespit edilen 39 sürücüye cezai işlem uygulayan ekipler 6 aracı trafikten men etti.

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