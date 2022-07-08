Konsey başkanı Acar'dan bayram kutlaması

DEİK TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin bayramını kutladı.

İslam alemin olarak bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden DEİK TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gerek inancımızda gerekse de toplumsal hayatımızda çok önemli yere sahip olan bayramlar, sevinç ve hüzünlerin paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının üst noktaya çıktığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin son bulduğu, barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu, yaşlıların, yoksulların, hastaların daha çok hatırlandığı özel günlerdir. Mübarek Kurban Bayramında bu güzel duyguları içselleştirerek toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceği gibi ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine de hizmet edecektir. Her günümüzün bayram olması ancak her anlamda kalkınmış bir ülke olmakla mümkündür. Milletçe, ülkemizin daha fazla kalkınması ve daha aydınlık bir gelecek için de daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarken, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.”

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