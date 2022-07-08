Başkan Doğru’dan bayram kutlaması

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı Kurban Bayramı kutlama mesajında, ’’Bayramlar sevginin, saygının, hoşgörünün diğer zamanlara oranla daha fazla öne çıktığı; kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı ve tüm topluma hâkim olduğu müstesna günlerdir. Yakınlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığı bu günlerde kırıcı olmaktan kaçınmalı, kendimizi başkalarının yerine koyarak hareket etmeli, zayıf, güçsüz ve fakirleri unutmamalı onlardan gerekli ilgi ve desteği esirgememeliyiz. Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu unutmayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde kahraman gazilerimizi, bayrama buruk giren şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını, yetimlerimizi de unutmayacak, onların yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm Arabanlı hemşerilerimin Mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım’’ ifadelerine yer verdi.

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