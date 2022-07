ANKA’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.



Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Hastane lobisinde gerçekleşen törende Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Genel Müdür Dr. Av. Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının ellerini tek tek sıkarak, bayramlarını kutladı.



Herkesin bayramını kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, “Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasa. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin teminatı olup bu bayramı fırsata çevirerek kucaklaşmak, kenetlenerek tek yürek olmak zorundayız. Bu anlamda bayramda yardımlaşma ve dayanışmamızı arttırarak sürdürmeliyiz. Bayramın ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eder bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" dedi.



Silahlı saldırı sonucu Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsüyle, bu bayrama buruk girdiklerini söyleyen Dr. Av. Bayram da Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda belirgin ölçüde artış gösterdiğine dikkat çekti. Dr. Cengiz Bayram, ülkenin hayat sigortası olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gereken adımların bir an önce atılması gerektiğini dile getirdi.



"Evde sağlık hizmetleri ile her an yanınızdayız"

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak bayram tatili boyunca da kesintisiz sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini söyleyen Dr. Bayram, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da insanların şifa bulması için biz ekip arkadaşlarımızla görevimizin başında olacağız. Hastane olarak tüm tedbirleri aldık, özellikle acil bölümü olmak üzere bir yoğunluk yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bayram mesaisi planını yaptık. Bayram tatili boyunca hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca dileyen herkes ayrıca 'Evde Sağlık Hizmetleri' ile hastaneye gelmelerine gerek kalmadan kendi evlerinde de sağlık hizmeti alabilecek. Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden anneler ve benzeri durumlarda olan kişiler ANKA Hastanesi'nden doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istediği tüm sağlık hizmetine bayram boyunca da kolaylıkla ulaşabilecek. Evde ya da is yerinde sağlık hizmeti almak isteyenlerin ANKA Hastanesi'nin 05331557630 numaralı telefonunu araması yeterli olacak. İstenmeyen olayların yaşanmamasını dileyerek herkesin bayramını kutluyorum. Bu bayramda da insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Covid19'un son dönemde artmaya başladığını söyleyen ve herkesi daha tedbirli olmaya davet eden Ali İhsan Sofuoğlu ise, ”Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi hala geçmiş değil. Bu nedenle tedbirlere harfiyen uymalıyız ki bayram sonrası üzülmeyelim. Özellikle kapalı alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Özellikle bayramda bir araya geldiğimiz kalabalık ortamlarda tedbiri elden bırakmayalım” diye konuştu.

Hastane yönetimi bayram boyunca mesai yapacak hekim ve sağlık çalışanlarının yanı sıra bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hasta ve hasta yakınlarının da bayramını kutladı.

