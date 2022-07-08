ANKA’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANKA’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

İHA

ANKA’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Hastane lobisinde gerçekleşen törende Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Genel Müdür Dr. Av. Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının ellerini tek tek sıkarak, bayramlarını kutladı.

Herkesin bayramını kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, “Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasa. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin teminatı olup bu bayramı fırsata çevirerek kucaklaşmak, kenetlenerek tek yürek olmak zorundayız. Bu anlamda bayramda yardımlaşma ve dayanışmamızı arttırarak sürdürmeliyiz. Bayramın ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eder bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" dedi.

Silahlı saldırı sonucu Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsüyle, bu bayrama buruk girdiklerini söyleyen Dr. Av. Bayram da Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda belirgin ölçüde artış gösterdiğine dikkat çekti. Dr. Cengiz Bayram, ülkenin hayat sigortası olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gereken adımların bir an önce atılması gerektiğini dile getirdi.

"Evde sağlık hizmetleri ile her an yanınızdayız"
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak bayram tatili boyunca da kesintisiz sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini söyleyen Dr. Bayram, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da insanların şifa bulması için biz ekip arkadaşlarımızla görevimizin başında olacağız. Hastane olarak tüm tedbirleri aldık, özellikle acil bölümü olmak üzere bir yoğunluk yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bayram mesaisi planını yaptık. Bayram tatili boyunca hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca dileyen herkes ayrıca 'Evde Sağlık Hizmetleri' ile hastaneye gelmelerine gerek kalmadan kendi evlerinde de sağlık hizmeti alabilecek. Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden anneler ve benzeri durumlarda olan kişiler ANKA Hastanesi'nden doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istediği tüm sağlık hizmetine bayram boyunca da kolaylıkla ulaşabilecek. Evde ya da is yerinde sağlık hizmeti almak isteyenlerin ANKA Hastanesi'nin 05331557630 numaralı telefonunu araması yeterli olacak. İstenmeyen olayların yaşanmamasını dileyerek herkesin bayramını kutluyorum. Bu bayramda da insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Covid19'un son dönemde artmaya başladığını söyleyen ve herkesi daha tedbirli olmaya davet eden Ali İhsan Sofuoğlu ise, ”Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi hala geçmiş değil. Bu nedenle tedbirlere harfiyen uymalıyız ki bayram sonrası üzülmeyelim. Özellikle kapalı alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Özellikle bayramda bir araya geldiğimiz kalabalık ortamlarda tedbiri elden bırakmayalım” diye konuştu.
Hastane yönetimi bayram boyunca mesai yapacak hekim ve sağlık çalışanlarının yanı sıra bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hasta ve hasta yakınlarının da bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır
Gaziantep'teki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kurban pazarlarında arife günü ...
Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren ...
10 yıl önce hasta yakınının öldürdüğü doktorun ağabeyi: Toplumsal duyarlılık oluşmalı
YEREL HABERLER 10 yıl önce hasta yakınının öldürdüğü doktorun ...
GAÜN ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi
YEREL HABERLER GAÜN ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi
Başkan Şahin: “Bayramlar sevgi bağlarımızı güçlendirir”
YEREL HABERLER Başkan Şahin: “Bayramlar sevgi bağlarımızı ...
Kaymakam Sevgili’den gaziye bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili’den gaziye bayram ziyareti
Gaziantep’te sahibinin elinden kaçan kurbanlık boş arazide yakalandı Kurban yakalama timi kaçan ilk kurbanı yakaladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahibinin elinden kaçan kurbanlık boş ...
Uzman diyetisyenden Kurban Bayramı'nda beslenme önerisi
YEREL HABERLER Uzman diyetisyenden Kurban Bayramı'nda beslenme ...
Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı
3 çocuk annesinin katil zanlısına müebbet hapis talebi
YEREL HABERLER 3 çocuk annesinin katil zanlısına müebbet hapis ...
Başkan Doğru’dan bayram kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan bayram kutlaması
Gaziantep'teki mezarlıklarda arefe günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'teki mezarlıklarda arefe günü yoğunluğu
Kurul Başkanı Kaplan'dan bayram kutlaması
YEREL HABERLER Kurul Başkanı Kaplan'dan bayram kutlaması
Dülük Tabiat Parkına bayramda girişler ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Dülük Tabiat Parkına bayramda girişler ücretsiz ...
Sepetli motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sepetli motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Konsey başkanı Acar'dan bayram kutlaması
YEREL HABERLER Konsey başkanı Acar'dan bayram kutlaması
Başkan Kılıç'tan bayram kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan bayram kutlaması
Gaziantep’te bayram öncesi havadan trafik denetimi Helikopter ihlali tespit etti ekipler cezayı kesti
YEREL HABERLER Gaziantep’te bayram öncesi havadan trafik ...
Fadıloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
GAİB Başkanı Kileci’den Kurban Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den Kurban Bayramı kutlaması
Gaziantep'ten Konya'daki doktorun öldürülmesine tepki
YEREL HABERLER Gaziantep'ten Konya'daki doktorun öldürülmesine tepki
Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi (2)
YEREL HABERLER Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi (2)
LGS Türkiye birincisine bisiklet ve bilgisayar hediyesi
YEREL HABERLER LGS Türkiye birincisine bisiklet ve bilgisayar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.