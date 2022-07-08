Gaziantep'te kaçan kurbanlık boğa, ekiplere ve vatandaşlara son anlar yaşattı

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediye ekiplerince uyuşturularak yakalanan Boğa, sahibine teslim edildi.
Olay, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde yaşandı. Levent Sakin isimli vatandaş, Kurban Bayramı'nda kesmek için boğa satın aldı. Ancak sahibinin elinden kaçan boğa, mahalleliye zor anlar yaşattı. Kendi imkanları ile boğayı yakalayamayan sahibi, belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen kurban yakalama timleri, uzun uğraşlar sonucu, uyuşturucu tabancası ve kemen kullanarak boğayı etkisiz hale getirdi. Ekipler, iple bağladığı boğayı sahibine teslim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-07-08 23:06:01
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