Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelik oldu

Gaziantep'te kurban kesimi esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerini yaralayan vatandaşlar hastanelere koştu. Şehitkamil Devlet Hastanesine tedavi için başvuran acemi kasaplar acele etmekten dolayı kendilerini yaralandıklarını belirterek vatandaşları uyardı.

Gaziantep’te kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu. Şehitkamil Devlet Hastanesinin acil polikliniğine 2 saatte yaklaşık 30 acemi kasap tedavi için başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasaplar vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Tedavi için Acil Polikliniğine başvuran vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken poliklinikteki cerrahi müdahale odası önünde hasta kuyruğu oluştu.

Hastaneye başvuran vatandaşlar acemilikten dolayı ellerini kestiklerini anlatırken vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Koyun kestikleri sırada bir anda elinin kesildiğini belirten Yılmaz Karaca, “Koyun keserken bir anda elimizi kestik. Kasap koyunun ayağını tutup yukarı çekerken bıçağı elime vurdu. Baya bir kesik oluştu. 8 dikiş atıldı. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.



“Acele etmemek lazım”

Hastaneye tedavi için gelen Abdulkadir Nohut ise, “Kurbanı keserken bıçakla elimi kestim yanlışlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Biraz acele ettik. Sabahtan erken bitirelim istedik. Acele etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

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