Şehitkamil'de 14 farklı kurban kesim yeri hizmet veriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret etti. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşla hem bayramlaşan hem de kolaylık dileyen Başkan Fadıloğlu, "Amacımız, nitelikli hizmet verebilmek. Gezmiş olduğumuz noktalarda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim alanlarını ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı için ilçe sınırları içerisinde belirlenen kurban kesim yerlerini; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı ve birim müdürleriyle birlikte gezdi. Kurban kesen vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti, bayramlaştı ve kolaylık diledi. Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar ve verilen hizmet dolayısıyla Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Gerçekleştirdiği ziyarette açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle Rabbime şükür ediyorum, bir Kurban Bayramı’na daha eriştik. Allah, tüm hemşerilerimizin yapmış oldukları kurban ibadetini kabul etsin. Allah, her zaman bu zamanlara çıkmayı cümlemize nasip etsin. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte şuan da kurban kesim yerlerini ziyaret ediyoruz. Daha önce tüm önlemler alınmıştı. Vatandaşlarımızın ihtiyacına göre büyükbaş kesilen yerler, küçükbaş kesilen yerlerin organizasyonları yapıldı. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına ekiplerimiz burada faaliyet içerisinde. Bayram günü hemşerilerimize hizmet vermek adına burada bulunan tüm mesai arkadaşlarıma da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belediyecilik, doğumdan ölüme ve bu hayatın içerisindeki her noktasında millete hizmet götürmektir. Bizler bu hizmeti yapmaktan mutluyuz. Ben tekrar tüm hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Nice bayramlarla beraber olmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu belirten Recep Karanfil, “Öncelikle tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Daha önce kurbanlarımızı evlerimizin bahçelerinde, balkonlarında veya damlarda kesiyorduk. Şu anda ise gerçekten mükemmel bir şekilde, Şehitkamil Belediyemizin Pazar yerlerinde kesiyoruz. Tabii burada Şehitkamil Belediyemizin temizlik ekipleri de bizlere yardımcı oluyorlar. Temizlik olsun, su olsun, kompresör desteği olsun her türlü destek veriliyor. Bu desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum. Bayramın birinci günü olması nedeniyle de Başkanımız bizleri yalnız bırakmadı ve bizleri ziyaret etti. Tabi yapmış olduğu hizmetlerin başında durması, bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde bu hizmetleri kontrol etmesi ve bizlerin bayramını kutlaması gerçekten takdire şayandır. Başkanımıza ve ekibine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.