Türkülü kurban kesimi gülümsetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, sattığı kurbanlık koyunları müşterilerine keserken türkü söylemesi gülümsetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Cerit Yeniyapan Mahallesi’nde yaşayan ozan Mustafa Akkulu, beslediği koyunları diğer kasaplardan farklı bir şekilde kesiyor. 32 yıllık eşinin aşkından ozan olduğunu söyleyen Akkulu, kurban kesimini türkü eşliğinde yapıyor. 5 çocuk babasının türkü söyleyerek kurban kesmesi vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.