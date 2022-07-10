Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde NurdağıGaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail O. (62) yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2022-07-10 18:42:02
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