Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bayram yoğunluğu Hayvanat Bahçesi’ni 2 günde yaklaşık 22 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni bayramın ilk 2 gününde yaklaşık 22 bin kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlarını kesen Gaziantepliler, ilk gün öğle saatlerinden itibaren hayvanat bahçesine akın etti. Bayram tatilini iyi bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yoğunluk oluşturdu. Toplam 350 türden 7 bin 500'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bayramın ilk iki günü Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.



“2 günde yaklaşık 22 bin kişiyi ağırladık”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçi yoğunluğunun başladığını belirterek, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü, Dünya’nın ise 4’üncü büyük doğal yaşam merkezidir. Burada farklı barınaklar ve değişik sosyal etkinlikler bulunuyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü ziyaretçi sayımız biraz düşüktü. Ancak ikinci gününden itibaren ziyaretçi sayımızda artış yaşandı. İki günde yaklaşık 22 bin kişiyi ağırladık. 9 günlük bayram süresince de yaklaşık 45 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Her geçen gün ziyaretçi sayımız daha da artmakta” dedi.



“Altı ayda 1 milyon 850 bin kişiyi ağırladık, yılın sonuna kadar hedef 5 milyon kişi”

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni yılın ilk 6 ayında 1 milyon 850 bin kişinin ziyaret ettiğini de açıklayan Celal Özsöyler, “Toplam 6 ayda ise yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiyi ağırladık. İnşallah bu yılın sonuna kadar da 5 milyon kişi hedefimiz var. Tabi ziyaretçilerimiz Türkiye’nin her bölgesinden şehrinden gelip ziyaret ediyorlar. İnsanlar burayı çok merak ediyorlar. Gelen ziyaretçilerimize ankette yapıyoruz. Buradan çok memnun ayrılıyorlar. Gelen insanların burayı çok beğenmesi ve sevmesi de bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesi’ne Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi geldiğini de aktaran Özsöyler, “Türkiye’nin her bölgesinde yoğun yağış var. İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de yağışlı bir hava var. Ancak Gaziantep’te mevsim normallerinin de altında bir hava sıcaklığı var. Serin bir hava var. İnsanlar serin bir havada parkımızı geziyor. Havaların güzel olması da ziyaretçi sayımızı arttırıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.