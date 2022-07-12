Serinlemek için baraj göletine giren Fatma, boğuldu 



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde serinlemek için Kayacık Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu Fatma Asfour (16) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için Kayacık Baraj Göleti'ne giden Fatma Asfour, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Fatma'yı göremeyen ailesi, 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan dalgıçlar, Fatma'nın cansız bedenine ulaşıldı. İncelemenin ardından Fatma Asfour'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-07-12 10:50:53



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