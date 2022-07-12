Gaziantep’te terör operasyonları: 12 gözaltı Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklandı 9 şüpheli serbest, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı

Gaziantep’te bir haftada yapılan terör operasyonlarında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9’u serbest bırakıldı, 1’i tutuklandı, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 511 Temmuz tarihleri arasında çeşitli terör örgütlerine yönelik terörle mücadele operasyonları yaptı. İcra edilen operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi 2, PKK/KCK silahlı terör örgütü şüphelisi 1, dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi 8 ve THKP/C silahlı terör örgütü şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9’u serbest bırakıldı, 1’i tutuklandı, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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