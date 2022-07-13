Gaziantep'te bir haftada 863 huzur-güven uygulaması yapıldı 863 uygulamada 51 bin 559 şahıs sorgulanarak 153 şahıs hakkında işlem yapıldı

Gaziantep'te huzur ve güven operasyonları çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan 863 uygulamada 51 bin 559 şahıs sorgulanarak 153 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve suç aleti de ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 216 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 612 Temmuz 2022 tarihleri arasında il genelinde ilgili birimlerden 466 ekip ve bin 712 personelin katılımıyla huzur ve güven operasyonları yaptı. Operasyonlar çerçevesinde yapılan 863 uygulamada 51 bin 559 şahıs sorgulanarak 153 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 216 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, 137 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 24 araç trafikten men edildi.



Çok miktarda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi

Uygulamalar sırasında 108 umuma açık yer ve 12 bin 595 araç kontrol edilerek 958 paket gümrük kaçağı sigara, 217 gram esrar, 135 gram metamfetamin (ateşbuz), 8 gram eroin, 13 adet tabanca, 9 adet tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 128 adet fişek, 19 adet şarjör, 12 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı araç ve 107 adet kesicidelici alet ele geçirildi.

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