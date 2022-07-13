Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, toprağa verildi



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ve geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Resul Çerezoğlu (44) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Togo'da bulunan İHH gönüllüleri Namasila şehrinde kaza yaptı. Kazada Ercan Aksoy, Resul Çerezoğlu ve Togo'lu İbrahim Chabane yaşamını yitirdi. Ercan Aksoy ve Resul Çerezoğlu'nun naaşları ile yaralılar, resmi işlemlerin ardından uçakla Türkiye'ye getirildi. Memleketi Gaziantep'e getirilen Resul Çerezoğlu için Yeşilce Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İHH Genel Başkanvekili Hüseyin Oruç, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çerezoğlu'nun yakınları cenazede gözyaşı döktü. Resul Çerezoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeşilce Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa veridi.

Öte yandan Çerezoğlu´nun Togo´ya gitmek için gönüllü olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-07-13 17:41:30



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