Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını şenlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını şenlendirdi

İHA

Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını şenlendirdi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi ve Avrupa Türk Federasyonu üzerinden yapılan kurban bağışları bu bayram da Gaziantep'te 750 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.
Her yıl Ülkü Ocakları’nın hayır sahipleri ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduğunun altını çizen Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan, bu bayram 750 ihtiyaç sahibi aile için 150 küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını söyledi.
Bayramlarda bulunan manevi kuvvetin ülke ve ülkücü hareket için muvaffakiyetin temeli olduğunu belirten Başkan Demirkan, ''Ülkü Ocakları Gaziantep İl başkanlığı olarak bu kurban bayramında toplam 150 küçükbaş kesimi gerçekleştirerek, Gazi Şehrimizin merkez ve taşra ilçelerinde tüm teşkilatlarımızın özverisi ve yoğun mesaisi ile 750 ailemizin ocağını şenlendirdik. Ülkücü Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine ise 24 adet canlı kurban teslim ettik. Ülkücü Hareket mazluma umut olmaya, kardeşlerine el uzatmaya ilelebet devam edecektir. Kirli hesapları ve anlamsız arayışlar; milletimizin dini merhalesi bu denli yüksekken yüzyıllardır bu coğrafyada kardeşliği korumayı ve yüceltmeyi görev bilmiş toplumumuzda, kendine yer bulamayacaktır. Varlığını Türk varlığına armağan ederek bugün üzerinde yaşadığımız toprağı bize ve evlatlarımıza vatan kılan Aziz şehitlerimize Cenabı Hak’tan rahmet diler şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin, dünyanın dört bir yanında yaşayan, zulmün ve baskının çeşitli halleriyle başa çıkan Türkİslam aleminin bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’mdan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.
Avrupa Türk Federasyonu temsilcisi, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili ve MYK Üyesi Sermet Atay, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı’nın kurban kesim alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, ...
Gaziantep’te bayramda kaçan 20 kurbanlık yakalandı Kurban Yakalama Timi, Gaziantep’te 20 kurbanlığı sahiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Gaziantep’te bayramda kaçan 20 kurbanlık ...
Şahinbey’nden Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni park
YEREL HABERLER Şahinbey’nden Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni park
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Tüm dünya, 15 Temmuz’da millet iradesinin üstünde bir güç olmadığını bir kez daha gördü”
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO ...
Gaziantep'te bir haftada 863 huzur-güven uygulaması yapıldı 863 uygulamada 51 bin 559 şahıs sorgulanarak 153 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir haftada 863 huzur-güven uygulaması ...
Fıstıklık’taki 172 nolu sosyal tesis tamamlandı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal tesisi yerinde inceledi Fadıloğlu: “En kaliteli şekilde milletimizin hizmetine sunuldu”
YEREL HABERLER Fıstıklık’taki 172 nolu sosyal tesis ...
Beyaz kaplan 'Kartopu', bayram ziyaretçilerinin gözdesi
YEREL HABERLER Beyaz kaplan 'Kartopu', bayram ziyaretçilerinin ...
Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı Kaçmaya çalıştı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı Şahsın gözaltına alınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına ...
Çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ekipleri kurtardı  
YEREL HABERLER Çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ...
Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü Gaziantep'te gömme çöp konteynerine düşen şahsı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine ...
Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol’da
YEREL HABERLER Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol’da
Gaziantep’te terör operasyonları: 12 gözaltı Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklandı 9 şüpheli serbest, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı
YEREL HABERLER Gaziantep’te terör operasyonları: 12 ...
Şahinbey’de temizlik ekipleri bayram boyunca görev başındaydı
YEREL HABERLER Şahinbey’de temizlik ekipleri bayram boyunca görev ...
Çikolata sanata dönüştü
YEREL HABERLER Çikolata sanata dönüştü
Serinlemek için baraja giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için baraja giren 16 yaşındaki kız çocuğu ...
Serinlemek için baraj göletine giren Fatma, boğuldu 
YEREL HABERLER Serinlemek için baraj göletine giren Fatma, boğuldu 
Şahinbey’de kurban kesimi sonrası dezenfekte çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey’de kurban kesimi sonrası dezenfekte ...
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı
Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi engellilerin yaşamına dokunuyor
YEREL HABERLER Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi engellilerin ...
Birlikte yaşadığı kadın yaralayıp, İsmail'i öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadın yaralayıp, İsmail'i öldüren ...
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 şahıs ...
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bayram yoğunluğu Hayvanat Bahçesi’ni 2 günde yaklaşık 22 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bayram ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.