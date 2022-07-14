GTB başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişiminin milletimizin destansı mücadelesi ve devletimizin kararlı duruşuyla akamete uğratıldığını anımsatan GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

'''Bundan 6 yıl önce ülkemizin huzur ve güven ortamına kast ederek, milli iradeyi ve meşru hükümeti hedef alan hain darbe girişimi, necip milletimizin destansı mücadelesi ve devletimizin kararlı duruşuyla akamete uğratılmıştır. Milli iradenin şaha kalktığı, milli birlik ve beraberlik duygusunun tek yumruk meydanlara sığmadığı 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen hain elleri tek tek kırarak, kahramanlıklarla dolu şanlı mazisine yeni bir destan daha eklemiştir. İstikbaline ve istiklaline canı pahasına sahip çıkarak, 15 Temmuz'un zifiri karanlığını, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına çeviren necip milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi aynı azim ve ruhla darbe girişimine kararlı bir şekilde karşı durmuştur. 15 Temmuz, tarihinde acı darbe tecrübeleri bulunan ülkemiz için de bir dönüm ve kırılma noktası olmuştur. Hain kalkışmanın yaşandığı gece milli iradeyi yok sayan FETÖ terör örgütü mensuplarının namlularına karşı, vatan aşkıyla göğüslerini siper eden aziz milletimiz, güvenlik güçlerimiz ve idarecilerimiz, kahramanca mücadele ederek sadece darbe girişimini bertaraf etmemiş aynı zamanda eski karanlık darbe günlerinin de artık çok gerilerde kaldığını açıkça ortaya koymuştur. Milli iradenin üzerinde hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden necip milletimiz, 'Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan hiçbir iradeyi meşru kabul etmeyiz. Millet iradesi dışındaki bir zorlamaya da asla boyun eğmeyiz' mesajını açık bir şekilde vermiştir. Darbe heveslilerine karşı ortaya konulan bu milli ve kararlı duruş, gelecekte benzer melun girişimlerde bulunmak isteyen karanlık zihniyetlerin de önüne kırılmaz zincirlerle set çekmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını canları pahasına Türkiye’nin aydınlık yarınlarına çeviren tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, bu uğurda canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü kutluyoruz.''

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