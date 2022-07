Adnan Ünverdi’den 15 Temmuz mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ülkemizi bölmeye, demokrasimizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye’yi bölmeye ve demokrasimizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünverdi, tarihi kahramanlıklarla dolu olan bir millete kimsenin boyun eğdiremeyeceğini belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi;

''15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı aziz milletimizin vermiş olduğu mücadele önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye’ye ne içeriden ne de dışarıdan hainler, terör örgütleri ve bunların maşaları, türlü manipülasyonlarla kimsenin diz çöktüremeyeceğini bir kez daha anlamıştır. Aziz milletimiz bin yıllık şanlı tarihi boyunca, vatan ve bayrak uğruna şehit düşmüş, gazi olmuş, büyük bedeller ödemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbecilere karşı Gazi şehrimizde ve tüm Türkiye’de vatan evlatları gözünü dahi kırpmadan sadece yüreğiyle, cesaretiyle tanklara karşı durmuş, yeni bir destan yazmıştır. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hain terör örgütleri ve bunların destekçileri ülkemiz üzerinde planlar yapmaya devam etmektedir. Kahraman Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimiz ülkemizin güvenliği ve selamati için büyük bir mücadele vermektedir. Allah tüm güvenlik güçlerimizin yolunu açık etsin, ayağına taş değdirmesin. Her Türk asker doğar ve hepimiz birer askeriz. Şanlı ordumuzun cephede verdiği mücadeleyi bizler de ekonomi cephesinde sürdürüyoruz. 15 Temmuz’un sabahında nasıl ki işimizin başına geçip yolumuza devam etmişsek, pandemi, savaş ve krizlere rağmen ülkemiz için var gücümüzle çalışıyor, üretiyoruz. Ülke olarak da böylesi zorlu bir dönemde el ele vermek, daha çok üretmek ve her cephede güçlü olmak zorundayız. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitne odaklarının da türlü oyunlar ve provokasyonlarla boş durmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Asla oyuna gelmemeli, her daim uyanık olmalıyız. Bu cennet vatan atalarımızın mirası, gelecek nesillerin bizlere emanetidir. Bir ve beraber olalım, birbirimizi sevelim, değerlerimize sahip çıkalım. Omuz omuza verdiğimizde kimsenin bize gücü yetmez. 15 Temmuz gibi ağır bir imtihanı geride bırakan aziz milletimizin feraseti ve güçlü demokrasimizle inşallah çok daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün altıncı yılında, vatan uğruna şehadete yürümüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin ailelerine Yüce Allah’tan sabır diliyor, saygılarımı iletiyorum.”

