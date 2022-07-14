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Fatma Şahin’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Şanlı tarihine sahip çıkan milletimiz yeni bir destanı 15 Temmuz’da yazdı”

İHA

Fatma Şahin’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Şanlı tarihine sahip çıkan milletimiz yeni bir destanı 15 Temmuz’da yazdı”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin mesajında, 15 Temmuz’un Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adı olduğunu vurguladı. Mazisi çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, destansı mücadelelerle dolu bir millet olduğumuzu belirten Şahin şu ifadeleri kullandı:
''O gece, şanlı ordumuz içinde yuvalanan bir grup terör örgütü üyesi çapulcunun gözünü kan bürümüştü. Her şeyi planlamışlar, her şeyi hesaplamışlardı. Bunlar meydanı boş, bu vatanı da sahipsiz sanıyorlardı. Fakat, düşünemedikleri bir şey vardı. O da hesapların üstünde bir hesap olduğu, göklerden gelen bir kararın var olmasıydı. Karşılarında kimler vardı kimler, Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna, istiklal uğruna ölüme iman dolu göğsüyle koşan kahramanlarımızın torunları yine onların izinden yürümeyi bilmiş, Mehmet Akif Ersoy'un, ‘Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın’ dizelerini kendilerine şiar edinerek, gövdesini tanklara siper etmiş, F16’lara kafa tutmuş, koca tanklara geçit vermemiş, sevdikleriyle helalleşerek geride bıraktıkları için, vatan için, istiklalimiz için, istikbalimiz için sokağa çıkan vatandaşlarımız vardı. Onların ve tüm dünyanın karşısında o uzun gecede tarihini kendi kanıyla yazan bir millet vardı. Bizler özgürlük ve bağımsızlığa aşık bir milletin evlatlarıyız. Dava vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. O gece de tarih tekerrür etti ve milletimiz bağımsızlık ve demokrasisine göz diken hainleri yüreklerindeki iman ve bayrak sevgisi ile bertaraf ederek şanlı tarihine layık olduğunu kanıtladı. Tarih milletimizin kahramanlığını unutmayacaktır. ‘Gaziantep şehit olur, gazi olur ancak esir olmaz’ sözünün hakkını vererek darbecilere teslim olmayan, meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını erkeği, yaşlısı genci, çocuğu ile tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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