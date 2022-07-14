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Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizin, 15 Temmuz darbe kalkışması karşında yazdığı büyük kahramanlık destanı, asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milletimizin, 15 Temmuz darbe kalkışması karşında yazdığı büyük kahramanlık destanı, asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır” ifadelerini kullandı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz; tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiş ve ihanet girişimini şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir. Demokratik düzenimizi hedef alarak ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 6. yıl dönümünü yaşıyoruz. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletimiz, nice şanlı zaferler kazanmış, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan topraklarını canı ve kanı uğruna korumuştur. Aziz milletimiz, anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim vermeyecek, bu tür hain girişimlere ve tüm düşmanca saldırılara, her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisi ile karşı koyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. 15 Temmuz, bir kez daha söz konusu vatan olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini göstermiştir. Devletimizin tüm kurumları, milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadeleden asla taviz vermeyecektir. Milletimizin, 15 Temmuz darbe kalkışması karşında yazdığı büyük kahramanlık destanı, asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır. İhanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan milletimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. O gece canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de Allah’tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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