GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda, 15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneği kabul etmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. GTO başkanlarının mesajında, ''Türk milleti, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneği kabul etmeyeceğini 15 Temmuz 2016 gecesi net bir şekilde göstermiştir. Tüm dünya o gece bir kez daha anlamıştır ki ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan hiçbir saldırı başarılı olamaz, bu millet hiçbir zaman hainlere geçit vermez. Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmez, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de asla boyun eğmez. Bağımsızlık Türk milleti için vazgeçilmez bir unsurdur ve tarihin sayfalarında Türk adının ve destansı bağımsızlık mücadeleleri görülecektir. 6 yıl önceki o kara gecede de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’ düsturu ile vatan savunmasında yer almış ve hain, darbeci, bölücü terör örgütü FETÖ’ye karşı durmuştur. 15 Temmuz’un yıl dönümünde bu cennet toprakları vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha derin bir saygı, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Başkanlar mesajında, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle azimle çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alması amacıyla çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.

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