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Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine saldırdı Saldırıya uğrayan diş hekiminin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı, gözü morardı Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

İHA

Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine saldırdı Saldırıya uğrayan diş hekiminin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı, gözü morardı Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekiminin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı anları bu kadar olmaz dedirtirken, saldırıya uğrayan diş hekiminin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı ve gözü morardı. Diş hekimi, saldırgan meslektaşı hakkında şikayetçi oldu.
Olay, 13 Temmuz Çarşamba akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir klinikte çalışan diş hekimi Atalay Gençel (34), önceki gece tedavi için gelen M.G.B. isimli hastanın dişini çektikten sonra taburcu etti. Daha sonra M.B.G. isimli hastanın, daha önce tedavi olduğu Onur B. isimli doktorun kliniği hakkında olumsuz yorum yaptığı iddia edildi. Yapılan olumsuz yorumu gören Onur B. isimli diş hekimi, hastasını tedavi eden meslektaşı Atalay Gençel’i önce tehdit etti sonra da evinin önünde saldırdı.

Saldırı anları güvenlik kameralarında
Saldırı anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırgan diş hekimi Onur B.’nin mağdur diş hekimi Atalay Gençel’e önce yaklaşma sonra da saldırma anları yer aldı. Görüntülerin devamında, diş hekimi Atalay Gençel’in yerlerde sürüklenmesi ise dikkat çekti.

“Hasta başka klinikten geldi, tedavi ettik, sonrasında doktoru bana saldırdı”
Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan ve neden saldırıya uğradığını bile bilmediğini söyleyen diş hekimi Atalay Gençel, “Klinikte gece nöbetçiyken bir hasta yoğun diş ağrısı şikayeti ile geldi. Başka bir klinikten geldiğini ve dişinin ağrısının geçmediğini söyledi. Ben de müdahale ettim. Dişte apse olduğunu ve dişin çekilmesi gerektiğini söyledim. Hastaya dişi çekebileceğimizi ama isterse tedavi aldığı diğer klinikte de çekim yapabileceğini söyledik. Hasta da bize siz çekin hocam dedi. Hastanın dişini çektik ve hastayı uğurladık. Sonrasında da ertesi gün diğer klinikteki doktor bizim kliniğe gelerek beni sormuş” dedi.

“Bir anda arkamdan yanaştı ve saldırdı”
Saldırı anlarını da anlatan diş hekimi Gençel, “Ertesi gün akşam 19.00 sıralarında işimden çıktım ve evime doğru gidiyordum. Evimin önündeyken birisi arkadan bakar mısınız diye seslendi. Buyurun dedim. Elimden telefonu almaya çalıştı ve sonrasında da direk saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklar attı. Yerlerde sürükledi beni. Ve işin üzücü tarafı da bana saldıran kişinin de diş hekimi bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Buna çok üzüldüm. Bir diş hekimi arkadaşımız bu saldırıyı yaptı bana. Çok üzücü bir durum. Keşke bunu yapmadan önce bizi arayıp derdi sorunu neymiş söyleseydi. Sonrasında öğreniyoruz ki hasta ilk gittiği klinik hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlarda bulunmuş. Klinik sonrasında hastaya ulaşıyor ve yorumu sildiriyor. Sonrasında bilmediğimiz bir şekilde saldırı bize yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Hasta yakınları saldırısına alışmıştık ama hekimin hekime saldırısı çok üzücü ve garip”
Olay sonrası çok üzüldüğünü belirten ve bir hekimin başka bir hekime böyle bir saldırıda bulunmasının çok garip olduğunu söyleyen diş hekimi Gençel, “Saldırıyı yapan kişinin de bir hekim olması ayrı bir üzücü durum. Hasta yakınlarının saldırmasına alışmıştık ama bir hekimin başka bir hekime saldırması çok garip. Saldırgan hekim hakkında şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

“Vücudumun pek çok yerinden yara aldım”
Saldırı sonucu vücudunun pek çok yerinden yara aldığını söyleyen Gençel, “Saldırı sonucunda gözümde morluk ve şişlik var. Dudağımda şişlik ve dikiş var. Başımın sağ tarafında şişme var, kafamın üst kısmına iki dikiş atıldı. Kulaklarımın arkasında şişlik var. Dizimde sıyrık ve yaralar var” diye konuştu.

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