OSB Başkanı Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı “Milletimiz 15 Temmuz’da dünyaya demokrasi dersi verdi”

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimini başarılı bir şekilde püskürten milletimizin dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şimşek, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimini başarılı bir şekilde püskürten milletimizin dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.



“Tarihin en büyük ihaneti”

Başkan Cengiz Şimşek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, millet iradesine vurgu yaptı. Şimşek, “15 Temmuz’da milletimiz tarihindeki en büyük ihanetlerinden birini yaşadı. Milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ’cü hain, emirkomuta zincirinin dışına çıkarak alçakça bir girişimde bulunmuştur. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hareket ederek darbecilere geçit vermemiştir. Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve birlik ve beraberliğimize yönelik bu hain girişimi püskürten milletimiz aynı zamanda dünyaya demokrasi dersi vermiştir” diye konuştu.



“Dünyanın takdirini kazandık”

OSB Başkanı Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “15 Temmuz 2016’da büyük bir cesaret örneği göstererek, devletimize ve milletimize yönelik haince bir kalkışmayı tarihin karanlığına gömen milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşku ile kutluyor, darbecileri bir kez daha lanetliyoruz. Vatanına, bayrağına ve Cumhuriyet’e sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı kahramanlık destanı, tüm dünyanın takdirini kazanmış, dünyada örneği çok az görülen bir başarıdır. Darbecilerin bu hain girişimini ve milletimizin kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.



“Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz”

Şimşek, mesajının son kısmında, “Millet olarak geçmişte de darbelerle karşı karşıya kaldık. Darbeler ekonomimize, demokrasimize ve özgürlüklerimize büyük darbe vurdu. Gelecekte bu tür hainliklerle karşılaşmamak için de birlik ve beraberliğimize, Cumhuriyetimize ve demokrasimize daha fazla sahip çıkacağız. Daha fazla çalışacak, daha fazla üretecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetlerken, Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kutsal vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.

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