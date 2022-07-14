Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Gücünü milletten almayan hiçbir oluşum meşru değildir” dedi.

15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ terör örgütü mensubu askerin alçakça darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, “Hain darbe girişimi ile millet iradesini yok saymak ve güçlü Türkiye’nin önüne engel koymak isteyen teröristler, milletimizin kararlı duruşu sonucu emellerine ulaşamamıştır. Bu başarıda payı olan milletimizin her ferdini tebrik ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, hain darbe girişimini de bir kez daha lanetliyoruz” dedi.

Başkan Çıkmaz, mesajının devamında, “Milletimizin şanlı tarihi zaferlerle, kahramanlıklarla ve başarılarla doludur. 15 Temmuz da milletimizin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği, dünya çapında bir destandır. Tarih boyunca hür yaşamış olan milletimiz, 15 Temmuz’da devletimize, demokrasimize ve kardeşliğimize yönelik bu hain girişimi boşa çıkartarak her türlü övgüyü hak etmiştir. 15 Temmuz, aslında gelişen ve güçlenen Türkiye’ye engel olmak amacıyla yapılmıştır. İhracatçılar olarak, dün olduğu gibi yarın da gücünü milletten almayan hiçbir oluşuma destek vermeyecek, karşısında olacağız. Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi yapmak için daha fazla çalışacağız. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, hem devlet hem de millet olarak bir daha böylesi hainliklerin yaşanmaması için uyanık olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlarken, vatan toprağımızın, bağımsızlığımızın korunması ve demokrasimizin yaşatılması uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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