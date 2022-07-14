İl Başkanı Özkeçeci’den 15 Temmuz mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Başkanı Özkeçeci’den 15 Temmuz mesajı

İHA

İl Başkanı Özkeçeci’den 15 Temmuz mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyuo Özkeçeci, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci, mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi hain terör örgütü FETÖ milli birlik ve beraberliğimizi hedef alarak, milletimizin iradesini hiçe saymaya çalışmış, ülkemizin bütünlüğünü bozmak için menfur darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak vatansever halkımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara dökülmüş; namlusunu halka çeviren tanka göğsünü siper etmiştir. Aziz milletimizin yeniden doğuşu olan 15 Temmuz, modern silahların, uçakların ve tankların millet iradesi karşısında anlam ifade etmediğinin, söz konusu vatan, bayrak ve bağımsızlık ise Türk milletinin asla boyun eğmeyeceğinin kanıtıdır. Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın birlik ve beraberliğini bozguna uğratacak her hamleye, ecdadımızın yüreği ve bileğiyle mücadele vermesi gibi 15 Temmuz gecesinde de yüce halkımız gerekli cevabı atalarımız gibi vermiştir. Çünkü biliyoruz ki değişen zaman da olsa eşgal de olsa damarlarımızda bulunan kan, asil kan düşman ise aynı düşmandır. İnanıyorum ki Büyük Türk Milletimiz, açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları daima ortadan kaldıracak inanç ve cesarete sahip olarak vatanımızı koruyacak, hür ve aydınlık yarınlar için daha fazla çalışarak ülkemizi ilelebet payidar kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnerek ülkemizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
Celal Kadooğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Celal Kadooğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
OSB Başkanı Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı “Milletimiz 15 Temmuz’da dünyaya demokrasi dersi verdi”
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı “Milletimiz ...
Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada/Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada/Ek ...
Nizip’te 1 kişinin öldüğü park kavgasında mahkemeden jet karar İkinci duruşmada 201 gün cezaevinde yatan sanık H.G beraat etti Mahkeme 2 duruşmada kararını verirken maktülün ölümüne neden olan sopayı orantılı güç, maktülün annesinin kullandığı paspas sapını ise silah olarak değerlendirildi
YEREL HABERLER Nizip’te 1 kişinin öldüğü park kavgasında mahkemeden ...
Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada
Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine saldırdı Saldırıya uğrayan diş hekiminin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı, gözü morardı Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine ...
15 Temmuz destanı Şehitkamil'de sergileniyor Sergide, 15 Temmuz'u anlatan 50 eser yer alıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz destanı Şehitkamil'de sergileniyor Sergide, ...
Başkan Tahmazaoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazaoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik ...
GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı
Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Başkan Doğru’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Fatma Şahin’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Şanlı tarihine sahip çıkan milletimiz yeni bir destanı 15 Temmuz’da yazdı”
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Adnan Ünverdi’den 15 Temmuz mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ülkemizi bölmeye, demokrasimizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez”
YEREL HABERLER Adnan Ünverdi’den 15 Temmuz mesajı GSO Yönetim Kurulu ...
15 Temmuz’da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ücretsiz Vatandaşlar Gaziantep Kart’larını okutarak yararlanabilecek
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ...
GTB başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Gaziantep’te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı Operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem ...
Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını şenlendirdi
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını ...
Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, ...
Gaziantep’te bayramda kaçan 20 kurbanlık yakalandı Kurban Yakalama Timi, Gaziantep’te 20 kurbanlığı sahiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Gaziantep’te bayramda kaçan 20 kurbanlık ...
Şahinbey’nden Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni park
YEREL HABERLER Şahinbey’nden Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni park
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Tüm dünya, 15 Temmuz’da millet iradesinin üstünde bir güç olmadığını bir kez daha gördü”
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO ...
Gaziantep'te bir haftada 863 huzur-güven uygulaması yapıldı 863 uygulamada 51 bin 559 şahıs sorgulanarak 153 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir haftada 863 huzur-güven uygulaması ...
Fıstıklık’taki 172 nolu sosyal tesis tamamlandı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal tesisi yerinde inceledi Fadıloğlu: “En kaliteli şekilde milletimizin hizmetine sunuldu”
YEREL HABERLER Fıstıklık’taki 172 nolu sosyal tesis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.