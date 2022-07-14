Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 15 Temmuz mesajı

İHA

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye karşı gerçekleştirilen bu girişimi tepki göstererek, demokrasinin bir milletin iradesinin en önemli unsuru olduğunu vurguladı. Kileci, ''15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden 6 sene geçti. Demokrasimizi ve istikbalimizi hedef alan bu alçakça saldırı tarihimize unutulmaz bir gün olarak yazıldı. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’ye verebileceği en güzel dersi ve cevabı vermiştir. Milletimizin canını siper ederek demokrasimiz ve geleceğimiz için göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada eşi benzeri bulunmayacak bir vatan sevgisinin en somut örneklerindendir. Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı bu kutsal topraklarda, 15 Temmuz 2016 gecesinde 21.YY’a ait bir kahramanlık destanı yaşanmış ve yazılmıştır. Milletimiz, gücünü sandıktan ve yetkisini milletten almayan bir gücü asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini ve onurlu duruşunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletin dirayetiyle bu zorlu sınav başarıyla geçilmiştir” ifadelerini kullandı.
Başkan Kileci, mesajının devamında ise, 2'Hain darbe girişiminin yıldönümünde milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşku ile kutlarken, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün güzel ülkemizde huzur ve güven içerisindeysek bunu vatan için canlarını feda eden öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAHİB Başkanı Kaplan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan’dan 15 Temmuz mesajı
İl Başkanı Özkeçeci’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Özkeçeci’den 15 Temmuz mesajı
Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
Celal Kadooğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Celal Kadooğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
OSB Başkanı Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı “Milletimiz 15 Temmuz’da dünyaya demokrasi dersi verdi”
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı “Milletimiz ...
Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada/Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada/Ek ...
Nizip’te 1 kişinin öldüğü park kavgasında mahkemeden jet karar İkinci duruşmada 201 gün cezaevinde yatan sanık H.G beraat etti Mahkeme 2 duruşmada kararını verirken maktülün ölümüne neden olan sopayı orantılı güç, maktülün annesinin kullandığı paspas sapını ise silah olarak değerlendirildi
YEREL HABERLER Nizip’te 1 kişinin öldüğü park kavgasında mahkemeden ...
Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada
Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine saldırdı Saldırıya uğrayan diş hekiminin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı, gözü morardı Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine ...
15 Temmuz destanı Şehitkamil'de sergileniyor Sergide, 15 Temmuz'u anlatan 50 eser yer alıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz destanı Şehitkamil'de sergileniyor Sergide, ...
Başkan Tahmazaoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazaoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik ...
GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı
Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Başkan Doğru’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Fatma Şahin’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Şanlı tarihine sahip çıkan milletimiz yeni bir destanı 15 Temmuz’da yazdı”
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Adnan Ünverdi’den 15 Temmuz mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ülkemizi bölmeye, demokrasimizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez”
YEREL HABERLER Adnan Ünverdi’den 15 Temmuz mesajı GSO Yönetim Kurulu ...
15 Temmuz’da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ücretsiz Vatandaşlar Gaziantep Kart’larını okutarak yararlanabilecek
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ...
GTB başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Gaziantep’te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı Operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem ...
Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını şenlendirdi
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını ...
Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, ...
Gaziantep’te bayramda kaçan 20 kurbanlık yakalandı Kurban Yakalama Timi, Gaziantep’te 20 kurbanlığı sahiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Gaziantep’te bayramda kaçan 20 kurbanlık ...
Şahinbey’nden Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni park
YEREL HABERLER Şahinbey’nden Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni park
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Tüm dünya, 15 Temmuz’da millet iradesinin üstünde bir güç olmadığını bir kez daha gördü”
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.