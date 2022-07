Konsey Başkanı Acar'dan 15 Temmuz mesajı

DEİK TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

DEİK TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kazanımlarından birisi olan demokrasimize yönelik gerçekleştirilmek istenen kalkışmaya milletçe 'dur' denildiğine dikkat çekerek, “15 Temmuz 2016’da vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin hür ve bağımsız yaşama iradesine, birlik ve beraberliğimize kasteden içerideki ve dışarıdaki hainler, milletimizin kenetlendiği o gecede adeta hüsrana uğramışlardır. 15 Temmuz aslında bütün dünyaya verilmiş önemli bir demokrasi dersidir. 15 Temmuz ülkemizin birlik ve beraberliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve bağımsızlığımıza yönelik düşünceleri olanların önemli dersler çıkarması gerektiği onurlu bir kahramanlık destanıdır” ifadelerini kullandı.



Birlik beraberlik çağrısı

Başkan Acar mesajının devamında, "Vatan topraklarımıza yönelik olarak tarihin her safhasında farklı emeller besleyenlere bu millet gerekli dersleri savaş meydanlarında vermiştir. Savaş meydanlarında bu milletin bileğini bükemeyenlerin iç hainlerle işbirliği yaparak yönetimleri ele geçirme cabaları ve bunların akıbetleri şanlı tarihimizin sayfalarında yer almaktadır” dedi.

Bu cennet vatan toprakları üzerinde diğer devletlerin ve milletlerin sürekli hesapları bulunduğunu da dile getiren DEİK TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, “Dün yaşadıklarımız gelecekte yaşayacaklarımız için mutlaka rehber olmalı, milletçe kenetlenerek gerek iç gerekse dışarda oluşabilecek her türlü girişimlerin önlenebilmesi için kenetlenerek her zamankinden daha fazla güçlü olmak zorundayız” dedi.

Açıklamasına şöyle devam eden Acar, "Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşku ile kutlarken, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

