Gaziantep'te '15 Temmuz' coşkusu kortej yürüyüşü ile başladı

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu 15 Temmuz Demokrasi Müzesi gezisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. Gaziantep kent protokolü ile binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin milletçe vatanseverlik duygusuyla tek vücut olarak önlendiği 15 Temmuz’un 6. yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Gezisi ve Kortej Yürüyüşü etkinlikleri yapıldı. İstasyon Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde ellerinde ayyıldızlı bayraklar ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile kent protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Kentteki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak programlarla devam edecek.

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