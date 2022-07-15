Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Kum sanatı gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.

'15 TEMMUZ SON HAÇLI SEFERİDİR'

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz darbesinin son haçlı seferi olduğunu ifade ederek, "Bunun en önemli göstergesi ise, hiçbir Avrupalı devlet o süreçte Türkiye'nin yanında olmadı" dedi.

Vali Gül, FETÖ'nün inkar ve iftira üzerine kurulmuş bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak,''15 Temmuz son haçlı seferidir. Buna gerçekten gönülden inanıyorum. En önemli göstergesi baktığımızda hiçbir Avrupalı devletin o süreçte yanımızda olmaması. Normalde bir kuşun kanadı kırıldığında, bir hayvanın ayağı çamura battığında yüzlerce açıklama yapan devletlerin hiçbiri yanımızda değildi. Bunu yapanlar, bizlerden birilerini çalanlar, kiminin evladını, kiminin kardeşini, kiminin ise kendisini çalan FETÖ terör örgütü. Bu örgüt yaptıkları eylemleri inkar ederek yalan söyler. Hiçbir FETÖ mensubunun yaptığı eylemi üstlendiği görülmez. İnkar ve iftira üstüne kurulmuş bir terör örgütü bu. O gece her şeyi hesapladılar tek bir şeyi hesaplamadılar. Milletimizin ferasetini, Cumhurbaşkanımızın dirayetini hesaplamadılar. Buna karşı 7´den 70´e bir direncin olacağını, karşı koymanın olacağını hesaplamadılar. O gece Allah milletimizin kalbinden korkuyu alıp götürdü. 7´den 70´e herkesin ölüme seve seve gittiğini, gaziliğe ve şehitliğe seve seve gittiğini gördük ve şahit olduk. Bunun neticesinde bu aziz millet bu devletin geleceğini uçurumun kenarından almış oldu. Bundan sonra bize düşen bu bilinçle bu gece olduğu gibi unutmadan, unutturmadan sahip çıkmak, daha çok çalışmak, saflarımızı sıklaştırmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek. Askeriyle, polisiyle, siyasetçisiyle, TBMM ile 84 milyon bir ve beraber olduğumuzu bilerek buna sahip çıkarak daha çok çalışarak bunu bilmemiz lazım'' dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, 15 Temmuz'un Türk milletinin onuru ve şerefi olduğunu ifade ederek, o karanlık gecenin millet sayesinde aydınlığa dönüştüğünü belirtti. Şahin, Türk milletinin geleceğinin de aydınlık olduğunu belirterek, ''Geçici olan krizlere aldırmayacak, hiç üzülmeyeceğiz. Önümüz çok aydınlık. Başımızda Cumhurbaşkanımız ile olduğu sürece canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz. 15 Temmuz ruhuyla çok çalışacağız. İkinci yüzyılın destanını bu meydandaki gençler yazacak. İkinci yüzyılı yazmak için hiçbir zaman durmayacağız. Bu gayret, iman, aşkla bu destan bizim diyoruz. Biz çok yürekli, mutlu, onurluyuz. Allah´ın izniyle 15 Temmuz gecesi Demokrasi Meydanı´nı en hızlı dolduran şehir Gazi şehirdi. Gazi şehrin torunları ikinci yüzyılın bütün hikayesini, destanını yazmaya hazır. Bizde bu milletin emrinde hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Zafer inananlarındır'' diye konuştu.

Etkinlik sanatçı Osman Öztunç'un seslendirdiği şarkıların ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2022-07-15 23:29:09



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