Gaziantep’te binler demokrasi nöbetinde buluştu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde binlerce kişi meydana çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda binlerce Gaziantepliyi buluşturdu.

6 yıl önce Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin millet tarafından farklılıkları bir tarafa bırakıp tek yürek karşı durduğu 15 Temmuz Gecesi’nin yıl dönümünde Gaziantep’te demokrasi nöbetinin yeri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tekrar aynı gurur ve inanç yaşandı. İstikbal ve istiklal davası için FETÖ örgütüne karşı koyan 252 şehit ve bütün şehitleri anmak için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas’ın gösterisi ve Kuranı Kerim tilavetiyle sürdü.

O gecede Türkiye’de yaşananları anlatan sinevizyon gösterisinin ardından protokol konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de yayınlanan hitaplarıyla sürdü.



Gecede Osman Öztunç sahne aldı

Program, Halk Müziği Sanatçısı Osman Öztunç’un konseriyle sürdü. Gazianteplilerle buluşan Öztunç sevilen şarkıları vatandaşlar ve protokollerle birlikte söyledi. Çeşitli kurumların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı yarışmalarında dereceye girenler il protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.



“15 Temmuz’u unutturmadan, yeni destanı yazacağız”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Gecesi şehit olanlara, meydanı dolduranlara selamlayarak, “15 Temmuz, Alparslan’ın Malazgirt’e girişi ne ise, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği gün ne ise, Çanakkale’yi geçilmez kılanlar için ne ise, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal mücadelesi ne ise o dur. İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ölümüne ölümüne meydanlara’ dediği meydanları dolduran benim faziletli, erdemli hemşerilerime helal olsun. 15 Temmuz onurumuzdur, şerefimizdir. Gazi şehrin torunları ikinci yüzyılın destanını yazmak için burada. 15 Temmuz ruhuyla hiç unutmadan, unutturmadan yeni destanı yazacağız” dedi.



“Darbe girişimini yapanlar karşı koyulacağını hesaplamadı”

Vali Davut Gül ise 15 Temmuz’un son haçlı seferi olduğunu belirterek, “Buna gerçekten gönülden inanıyorum. En önemli göstergesi baktığımızda hiçbir Avrupalı devletin o süreçte yanımızda olmaması. Normalde bir kuşun kanadı kırıldığında, bir hayvanın ayağı çamura battığında yüzlerce açıklama yapan devletlerin hiçbiri yanımızda değildi. Milletimizin ferasetini, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetini hesaplamadılar. Buna karşı 7’den 70’e bir direncin olacağını, karşı koymanın olacağını hesaplamadılar. O gece Allah milletimizin kalbinden korkuyu alıp götürdü. 7’den 70’e herkesin ölüme seve seve gittiğini, gaziliğe ve şehitliğe seve seve gittiğini gördük ve şahit olduk” ifadelerini kullandı.



“15 Temmuz gecesini yüz yıl bin yıl geçse de unutmayacağız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarına değinerek, “Geçen 6 yıla rağmen 15 Temmuz’u unutmayıp, Gazi şehrin demokrasi ruhunun yaşadığı ve yaşatıldığı bu demokrasi meydanında yine bir 15 Temmuz gecesini onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi, aradan yüz yıl bin yıl geçse de asla unutmayıp, unutturmayacağımız bir gece. Bu milletin geleceğine, bekasına, varlığına kastedilen bir geceydi” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, günün anlamına yönelik konuşma yaptı, yaşananları aktardı.

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