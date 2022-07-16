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Fadıloğlu, darbe girişiminin 6. yılında da Demokrasi Meydanı’ndaydı Fadıloğlu, meydanı dolduran millete teşekkür etti Fadıloğlu: “Hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar”

İHA

Fadıloğlu, darbe girişiminin 6. yılında da Demokrasi Meydanı’ndaydı Fadıloğlu, meydanı dolduran millete teşekkür etti Fadıloğlu: “Hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, darbe girişiminin 6. yıl dönümünde de vatana, bayrağa, ezana sahip çıkan milletle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaydı. Başkan Fadıloğlu, “Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe bu topraklar üzerinde emeli olanlar, hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar” dedi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programa katıldı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program öncesinde 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimini ve halkın darbeye karşı verdiği mücadeleleri telefon, tablet, televizyon ve güvenlik kamerası monitörleriyle aktaran 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni gezdi. Başkan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünde başlatılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kortej Yürüyüşü organizasyonunda protokol üyeleri ve milletle birlikte meydana yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ‘Türkiye Aşkına’ temasıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Program, Kuranı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. 15 Temmuz’u anlatan sinevizyon gösteriminin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı olarak takip edildi.

“Meydanlara indiler ve kötülere fırsat vermediler”
Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunanlara teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. 100 yıl önce de bu topraklarda emelleri olanların hesapları vardı. Ecdadımız, nasıl ki o yıllarda bu topraklarda emelleri olanların hesaplarını bozduysa bundan 6 yıl önce 15 Temmuz’da da bu meydanda tüm hemşerilerimizle birlikte atalarımıza yakışır şekilde yapılan hesapları bozduk. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe bu topraklar üzerinde emeli olanlar, hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Geçmiş dönemlerde çok defa bu topraklar üzerine hesaplar yaptılar. Ama 15 Temmuz, bunlardan çok farklıydı. Milletin kaynaklarıyla alınan uçakları kullanarak milletin imkanlarıyla millete hücum eden bir güruh, milletin desteğiyle bertaraf edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum’ dediği anda bu millet, hiçbir tereddütte bulunmadan kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle meydanlara indiler ve kötülere fırsat vermediler. Dünya var oldu olalı iyiler de var, kötüler de var. Buradaki herkes iyilerin yanında durdu ve Allah’ın izniyle kötülere fırsat vermedi. Bundan sonraki süreçte de Allah’ın izniyle gençliğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bir daha böyle günleri yaşamamayı temenni ediyoruz. Ben, bugün burada bizlerle bir arada bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum” diye konuştu.

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